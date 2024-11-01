«Протащили коррупционеров»: Володин напомнил о грешках властей ЕС

США продвинули на руководящие посты в Евросоюзе замешанных в коррупции кандидатов, чтобы было легче управлять блоком, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В ноябре начнется новый срок работы Еврокомиссии, в декабре – Евросовета. Володин отметил, что руководящие посты в Брюсселе с легкой руки Вашингтона заняли политики с неоднозначной репутацией.

«Вашингтон протащил на все руководящие посты ЕС политиков, замешанных в коррупции. Причины понятны: ему нужны управляемые и послушные. Они готовы проводить и принимать любые выгодные для США решения в ущерб гражданам и европейским государствам», – пояснил спикер Госдумы в своем блоге.

Урсула фон дер Ляйен осталась главой Еврокомиссии на второй срок. А во время первого одобрила закупку 4,5 млрд доз вакцины от коронавируса стоимостью 70 млрд евро. Скандал разразился из-за растраты, ведь на каждого жителя ЕС пришлось по девять вакцин.

Председатель Европарламента Роберта Метсола заранее закрепила за собой право не сообщать о конфликте интересов. А ведь ее муж – ключевой лоббист одного из крупнейших в мире операторов круизных лайнеров, загрязнение от которых не вяжется с зеленой повесткой.

Антониу Кошта с 1 декабря вступит в должность председателя Евросовета. До этого возглавлял кабмин Португалии, но фактически сбежал с должности на фоне коррупционного скандала с инвестиционными соглашениями по проектам в сфере добычи лития и зелёного водорода.

В Европе отметили, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен фактически узурпировала власть в ЕС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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