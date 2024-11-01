Трамп жестко открестился от дружбы с Россией

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал «больными людьми» тех, кто считает его другом России. Он напомнил, что Демократическая партия постоянно винит Россию в бедах Штатов.

Экс-президент США напомнил, что кампания по его дискредитации за мнимую связь с Россией началась перед его первым сроком в Белом доме. Эта «мистификация» продолжает работать только усилиями западных СМИ.

«Они любят говорить, что я был другом России, работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны. Это было крупной мистификацией, признано полной ложью. Она была придумана, чтобы оправдать, почему Хиллари Клинтон проиграла выборы. Это должно было сойти на нет, но пресса подхватила», – сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону на его канале.

Кандидат-республиканец отметил, что члены Демпартии США каждый раз пытаются разыграть карту внешнего врага, на роль которого лучше выбрали Россию.

«Им так хочется облить Россию грязью, поэтому они продолжают повторять «Россия плохая», как мантру», – пояснил Трамп.

В одной из предвыборных речей Дональд Трамп пообещал наладить отношения с Россией, чтобы предотвратить новую мировую войну.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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