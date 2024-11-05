Выборы в США: как будет лучше для России?

Сегодня в США пройдут выборы президента. Американцам предстоит выбрать между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис.

По мнению политолога Андрея Перлы, для России было бы лучше, чтобы США в результате поляризации общества, непреодолимого раскола между «деревенщиной» и «демократами», красными и синими, «погрузились в смуту, гражданскую войну и вообще в решение своих внутренних проблем».

«Победа Камалы возможна только в результате очень масштабных подтасовок, причем совершенно явных для ее противников. Такая победа нам на руку.

Победа Трампа вызовет неприятие и протесты со стороны «демократов», выражения презрения и ненависти, причем массовые, в адрес штатов Среднего Запада и их жителей со стороны жителей побережий. И ответную реакцию. Это нам тоже на руку.

Так что – с удовольствием желаем победы всем противоборствующим сторонам. И не забываем, что каждая их этих сторон – наш смертельный враг.

Впрочем, лично я готов признаться в симпатиях лично к Трампу. Он похож на человека больше, чем бывшая эскортница, которая притворяется негритянкой. И избиратели на его стороне больше похожи на людей, чем населения кампусов богатых университетов. Однако мое личное мнение не имеет отношения к политике и политологии – это не более чем эмоции», – отметил эксперт.

Социолог Андрей Коряковцев отмечает, что россияне, судя по опросам, «проголосовали бы (сердцем) за Трампа». «Потому что в общественном сознании его победа символизирует поражение антироссийских сил в США. Так или не так, насколько Трамп «пророссийский» – это другой вопрос. Но в общественном сознании его победа символизирует именно это. И в какой-то мере это тоже верно: Трамп непредсказуем, он сделал немало заявлений против ЕС и НАТО, неслучайно национал-либералы в Восточной Европе делают ставку на его противников. Другое дело, что пределы его непредсказуемости пока размыты», – считает ученый.

Добавим, на днях Дональд Трамп назвал «больными людьми» тех, кто считает его другом России. Он напомнил, что Демократическая партия постоянно винит Россию в бедах Штатов.

Экс-президент США напомнил, что кампания по его дискредитации за мнимую связь с Россией началась перед его первым сроком в Белом доме.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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