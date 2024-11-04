Санду избрана президентом Молдавии на второй срок

Президент Молдавии Майя Санду переизбрана на второй срок по итогам второго тура голосования. Доля голосов в ее пользу составила 54,91% после обработки 98,6% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

Во втором туре участвовали Санду и Александр Стояногло, набравшие больше всего голосов в первом туре, но не сумевшие преодолеть планку в 50%. Днем 3 ноября ЦИК признала второй тур состоявшимся.

Предварительно, Санду набрала 908 196 голосов или 54,91%. За ее оппонента Стояногло проголосовали 745 866 избирателей или 45,09%. Общая явка граждан на выборах составила 1 697 019 человек или 54,28%. Сотрудники ЦИК проверили 98,6% протоколов для голосования.

Стояногло обратился к избирателям с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться на попытки расколоть молдавское общество.

«Я призываю всех сохранять спокойствие, независимо от цифр. Искренне надеюсь, что с этого момента мы положим конец навязанным нам ненависти и расколу. Призываю каждого гражданина смотреть шире узких интересов, а провластные средства массовой информации и НПО – вернуться к своему истинному призванию объективно информировать общество, отказавшись от манипуляций, нагнетания и искусственного разжигания вражды», – цитирует политика «Интерфакс».

Кишинев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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