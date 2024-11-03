ЦИК Молдавии признала состоявшимся второй тур президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Молдавии признала состоявшимся второй тур выборов президента страны. К 13:50 часам (14:50 мск) треть избирателей явилась на участки для голосования.

ЦИК сообщила, что на 13:50 часов более 970 тыс. человек проголосовали на выборах. То есть более 33,5% включенных в списки избирателей отметились на участках для голосования. Сотрудники избиркома отметили высокую активность граждан на выборах внутри страны и на участках за рубежом, передает «Интерфакс».

Избирательные участки открыты с 07:00 до 21:00, но могут продлить работу по согласованию с ЦИК.

После официального оглашения итогов первого тура выборов и референдума по вопросу евроинтеграции страны в Москве отметили странный прирост голосов за несколько часов. В Кремле избирательную кампанию в Молдавии посчитали «несвободной» и проведенной с многочисленными нарушениями. Евросоюз традиционно обвинил Россию в «беспрецедентном вмешательстве» в избирательный процесс в Молдавии.

Кишинев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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