Швеция передает Киеву корабли береговой охраны

Стокгольм предоставит Киеву два корабля береговой охраны. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин по итогам встречи с главой МВД Украины Игорем Клименко.

По его словам, корабли береговой охраны дополнительно оснастят.

Вместе с тем Швеция также направит Киеву пакет помощи в размере 100 млн шведских крон ($9,3 млн). В него войдет 40 тысяч противогазов.

В конце октября сообщалось, что власти Швеции одобрили помощь Украине в сумме 63 млн евро, из которых 43 млн потратят на закупку оружия. Часть средств пойдет на закупку ракет для истребителей F-16.

Стокгольм, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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