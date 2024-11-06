В Кремле оценили способность Трампа приблизить финал кризиса на Украине

США стали непосредственным участником конфликта на Украине и могут повлиять на скорость его завершения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал дождаться конкретных шагов от вновь избранного президентом Штатов Дональда Трампа.

Песков отметил, что Трамп неоднократно заявлял о намерении «прервать спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых». Но заявления политиков до избрания и после могут отличаться, поэтому важно дождаться конкретных решений.

«Были заявления о его мирных устремлениях на международной арене. Но после победы иногда заявления приобретают другой тон и поэтому мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и шагам. США в состоянии способствовать завершению этого конфликта. Это нельзя сделать за одну ночь. Но поскольку именно США принимают в нем непосредственное участие, то да, США способны эту траекторию своей внешней политики изменить», – сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что настоящие результаты выборов можно будет увидеть только после января.

Ранее Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до вступления в должность, которое запланировано на 20 января 2025 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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