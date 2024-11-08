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Пятница, 8 ноября 2024, 16:31 мск

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Евросоюз на два года продлил тренировочную миссию для военных Украины

Евросоюз продлил на два года срок тренировочной миссии для подготовки украинских военных. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

В документе говорится о продлении мандата миссии Евросоюза по военной помощи Украине до 15 ноября 2026 года. Бюджет миссии составил 409 млн евро.

Кроме того, европейская тренировочная миссия намерена сотрудничать с НАТО, в частности, с миссией Североатлантического альянса по координации помощи для Украины (NSATU).

Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск была создана в октябре 2022 года. Планировалось, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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