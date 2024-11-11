Макрон и Стармер договорились выпросить у США разрешение на удары вглубь России

Лондон и Париж решили помочь киевскому режиму добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. Французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер намерены поговорить об этом с Белым домом, пока туда не въехал Дональд Трамп, пишет Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Макрон и Стармер попытаются убедить действующего президента США Джо Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow, пока срок его полномочий не истек. В Лондоне надеются, что Байден пойдет им навстречу.

«Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон подготовят последнюю попытку помешать планам Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Украины», – говорится в статье.

С другой стороны, Трамп может расценить усилия Макрона и Стармера как попытку навредить внешней политике США, отметило издание.

Генсек НАТО Марк Рютте признал, что применение Киевом западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь России зависит о решения отдельных союзников альянса. Президент РФ Владимир Путин предупредил Запад, что у России есть несколько вариантов ответа на возможные дальнобойные удары по территории страны.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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