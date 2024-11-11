Польша, Великобритания и Франция создают «антитрамповский блок», чтобы помешать новой администрации США с Дональдом Трампом во главе прекратить поддержку киевского режима. Идея была бы безнадежна, если бы не множество ее сторонников внутри Штатов, считает российский сенатор Алексей Пушков.

«Поляки, британцы и французы пытаются создать антитрамповский блок, чтобы помешать усилиям Трампа, направленным на прекращение войны, а в идеале – перетянуть его на свою сторону. Здесь все зависит от решимости Трампа», – написал сенатор в своем блоге.

Пушков усомнился, что избранный президент США не знает о враждебном отношении к нему французского президента Эммануэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и его польского коллеги Дональда Туска. Но они рассчитывают на поддержку своих многочисленных союзников внутри США, которые «помогут им переубедить Трампа насчет Украины».

«Если он будет верен своим обещаниям и убеждениям, то ни Польша, ни Британия помешать ему идти по этому пути не смогут», – уверен Пушков.

Макрон и Стармер решили помочь киевскому режиму добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. Лондон и Париж намерены поговорить об этом с Белым домом, пока туда не въехал Дональд Трамп.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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