Захарова объяснила дело Ле Пен «разбушевавшейся демократией»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявление прокурора по делу бывшей кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Политику грозит лишение свободы и запрет на участие в выборах на пять дет.

Прокуратура Парижа потребовала для лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» наказания в виде лишения свободы на пять лет и лишения права на участие в выборах, передает телеканал BFM-TV. Обвинение также попросило суд применить досрочное исполнение приговора в части поражения в избирательных правах. Даже если Ле Пен обжалует приговор, она уже не сможет баллотироваться на пост президента в 2027 году.

Захарова напомнила о недавнем громком задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова и отметила «буйство демократии» в отдельной европейской стране.

«Кучно пошло: Дуров, Ле Пен – демократия во Франции разбушевалась», – написала дипломат в своем блоге.

Марин Ле Пен и еще 26 человек обвинили в фиктивном найме помощников депутатов Европарламента. Прокуратура заявила, что 16 депутатов партии и 20 помощников занимали официальные должности в партии в то же время, как работали в ЕП. Их труд оплачивали средствами ЕС, хотя эти деньги не должны тратиться на партийные нужды.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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