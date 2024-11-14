«Демократично»: Эстония лишит россиян права голоса на муниципальных выборах

Правительство Эстонии согласовало внесении поправок в Конституцию страны, в соответствии с которыми граждане России будут лишены права голоса на муниципальных выборах, пишут прибалтийские СМИ.

Премьер-министр республики Кристен Михал выразил надежду, что инициативу также поддержит оппозиция и «уже на следующих выборах» у россиян «не будет избирательного права».

Согласно первоначальным планам Таллина, права голоса на муниципальных выборах должны лишится граждане всех государств, не входящих в Евросоюз и НАТО.

Таллин, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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