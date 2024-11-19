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Вторник, 19 ноября 2024, 21:06 мск

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Дания передала Киеву первую партию истребителей F-16

Фото: freepik.com

Копенгаген передал Киеву шесть американских истребителей F-16 и планирует поставить ещё 13 самолетов. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Наши планы относительно F-16 не изменились. <...> Шесть [F-16] уже доставлены – это первая партия. <...> Потом будет еще одна партия, 19 [F-16] в общем», – сказала она (цитата по ТАСС) на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Дании также объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере более 130 млн евро «напрямую в украинскую оборонную промышленность».

Стоит отметить, что Копенгаген разрешил киевскому режиму наносить удары по территории РФ еще в мае текущего года.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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