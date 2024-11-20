Макрон призвал Россию участвовать в «коллективной деэскалации»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию стать участником «коллективной деэскалации» кризиса на Украине. Он сделал заявление на фоне разрешения США на использование дальнобойного оружия и обновления российской ядерной доктрины.

Макрон обратился к президенту РФ Владимиру Путину с полей саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

«Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», – цитирует французского лидера РИА Новости.

Напомним, именно Лондон и Париж приложили усилия, чтобы США разрешили киевскому режиму бить западным оружием вглубь России до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

Россия предупреждала, что ответ на удары дальнобойным оружием будет серьезным. 19 ноября Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину РФ. Одним из оснований применения Россией ядерного оружия указан массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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