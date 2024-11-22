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Пятница, 22 ноября 2024, 10:11 мск

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Симоньян посоветовала ждать, «кто даст заднюю» после заявления Путина

Фото: страница М.Симоньян в соцсети

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что после заявления президента РФ Владимира Путина остается только подождать, кто «первым даст заднюю».

«Два года меня спрашивают, когда и чем это кончится. Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом. А дальше – кто первый даст заднюю. И если вы хоть раз видели начальника, то такого вопроса не возникает», – написала Симоньян в телеграм-канале.

Путин в видеообращении сообщил о последствиях применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он заявил, что конфликт на Украине «приобрёл элементы глобального характера» и военные объекты стран, чье оружие используется для ударов по целям в России, стали целями для ВС РФ. К ним могут, например, применить новейшую ракету средней дальности «Орешник», против которой бессильны существующие системы ПВО и ПРО.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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