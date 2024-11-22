Симоньян посоветовала ждать, «кто даст заднюю» после заявления Путина

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что после заявления президента РФ Владимира Путина остается только подождать, кто «первым даст заднюю».

«Два года меня спрашивают, когда и чем это кончится. Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом. А дальше – кто первый даст заднюю. И если вы хоть раз видели начальника, то такого вопроса не возникает», – написала Симоньян в телеграм-канале.

Путин в видеообращении сообщил о последствиях применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он заявил, что конфликт на Украине «приобрёл элементы глобального характера» и военные объекты стран, чье оружие используется для ударов по целям в России, стали целями для ВС РФ. К ним могут, например, применить новейшую ракету средней дальности «Орешник», против которой бессильны существующие системы ПВО и ПРО.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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