Медведев: передачу ЯО Киеву можно приравнять к нападению на Москву

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал абсурдной идею передать ядерное оружие стране в состоянии конфликта с крупнейшей ядерной державой. Передача ЯО может быть приравнена к акту нападения на Россию.

Политик с иронией отметил, что его шутка о стремлении президента США Джо Байдена «красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества» все меньше похожа на шутку. Москва может расценить как подготовку к ядерному конфликту одну только угрозу передать ядерное оружие Киеву.

«Мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага. Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну. Последствия очевидны», – написал Медведев в блоге.

Ряд чиновников в странах Запада предложил вернуть Украине ядерное оружие. В Конгрессе США заявили, что в случае этого шага Байдена можно обвинить в госизмене.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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