Рябков заявил, что для НАТО и США скоро не останется вариантов

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что скоро не останется другого варианта, кроме признания США и НАТО полноценными участниками конфликта с Россией. Дипломат призвал Запад остановить спираль эскалации на Украине, пока ситуация не стала слишком опасной для всех, включая союзников Украины.

«Текущая администрация США должна остановить эту спираль эскалации. Они просто должны это сделать, иначе ситуация станет слишком опасной для всех, включая сами Соединенные Штаты. Момент близок, когда не будет другого варианта, кроме как признать США и НАТО полноценными участниками конфликта», – сказал Рябков в интервью RT.

Замминистра назвал опасной иллюзию Запада, что они все еще могут победить Россию на поле боя. И Белому дому лучше не забывать, на чем остановились российско-украинские переговоры, поскольку Москва не отступит от поставленных перед СВО задач.

«Ядерная держава не может быть побеждена. Мы должны строить дискуссию на этом, а не пытаться «играть на нервах», чем сейчас занимается уходящая администрация США», – отметил Рябков.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия сможет считать страны НАТО непосредственными участниками украинского конфликта в случае применения западного дальнобойного вооружения по российской территории. Пути напомнил, что именно западные специалисты управляются с высокоточным оружием, которое передали ВСУ, и используют данные западных спутников и разводок.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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