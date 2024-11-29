Токио подтвердил планы на мирный договор, но Москва возразила

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что продолжит работу предыдущего кабинета министров над подписанием мирного договора с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Япония собственными действиями отодвигает эту перспективу.

«Наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», – сказал японский премьер, выступая с программной речью перед парламентом. Он признал сложности в японско-российских отношениях и «суровые» обстоятельства, в которых этим отношениям приходится развиваться, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что японские власти сами усложняют ситуацию, выражая солидарность недружественным России странам и поддерживая антироссийские санкции. «Всё это является недружественными шагами, которые, конечно, в настоящий момент полностью препятствуют каким-либо субстантивным переговорам», – сказал Песков журналистам.

При этом, при предыдущих премьерах Москва и Токио вели насыщенные переговоры. Но именно Япония стала инициатором «сворачивания диалога», отметил представитель Кремля.

Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин пообещал возобновить диалог с Японией, когда она свернет с пути усложнения общения. Токио посчитал несправедливой попытку «переложить ответственность за прерванный диалог на японскую сторону».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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