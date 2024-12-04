Пашинян заявил о «точке невозврата» в отношениях Армении и ОДКБ

Возвращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) невозможен. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, точка невозврата уже пройдена.

«По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ… Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето. И это при всем уважении к нашим коллегам», – сказал премьер-министр Армении (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, разница в восприятии Армении и России ситуации с ОДКБ и их публичное выражение «уже делает все труднее, если не невозможным возвращение Армении в ОДКБ». «Считаю, что мы в этом вопросе перешли точку невозврата», – констатировал Пашинян.

Ереван, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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