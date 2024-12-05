МИД РФ: вступил в силу договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами между заместителями глав МИД двух стран в Москве. Об этом сообщает МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, протокол об обмене грамотами подписали заместители глав МИД двух государств Андрей Руденко и Ким Чжон Гю. «Таким образом, в соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года – даты обмена ратификационными грамотами», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ указали, что вступление договора в силу поспособствует «развитию многопланового двустороннего взаимодействия в соответствии с новым стратегическим уровнем российско-корейских отношений дружбы и сотрудничества, отвечающим цели построения нового справедливого многополярного мира». Документ также «внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии и АТР в целом», добавили в ведомстве.

Ранее о вступлении в силу договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Договор был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным и внесен на ратификацию в Госдуму 15 октября. Нижняя и верхняя палата российского парламента одобрили это соглашение.

Документ предусматривает в том числе, незамедлительное оказание военной помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, Москва и Пхеньян обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем другой стороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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