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Понедельник, 9 декабря 2024, 11:58 мск

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Трамп заявил, что разрабатывает концепцию завершения конфликта на Украине

Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о разработке концепции по завершению конфликта на Украине.

«Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этой нелепой войне», – заявил он в комментарии газете New York Post.

После субботней встречи с Владимиром Зеленским в Париже Трамп вновь заявил, что тот «хочет мира». «Это что-то новое… Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир», – сказал избранный президент, отметив, что не обсуждал детали с Зеленским.

Американский политик добавил, что Зеленский думает, что «пришло время [заключить перемирие», и «Путин должен думать, что настало это время».

Накануне Трамп заявил, что «Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с РФ] и остановить безумие», в связи с чем, чтобы не допустить разрастания конфликта, «необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры». Заявление последовало после встречи с главой киевского режима

Зеленский отреагировал на эти высказывания, заявив, что не согласен с призывом Трампа остановить боевые действия. Он потребовал гарантий безопасности. При этом Зеленский не стал комментировать слова американского лидера о своей готовности к «сделке с России».

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае возвращения на пост президента США сможет завершить украинский конфликт «за 24 часа».

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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