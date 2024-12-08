В Кремле отреагировали на заявление Трампа по Украине

Кремль отреагировал на заявление избранного президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию и готовности Киева к «сделке с Россией». Как сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, для мирной траектории необходимо решение в первую очередь главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в министерстве иностранных дел России», – пояснил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Песков обратил внимание, что «от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина» – Зеленский подписал и не отменяет декрет, запрещающий любые контакты с российским руководством.

«Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновление диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся «на земле», – уточнил он.

Представитель Кремля также напомнил, что «президент Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы».

Ранее сегодня Трамп после вчерашний встречи с главой киевского режима заявил, что «Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с РФ] и остановить безумие», в связи с чем, чтобы не допустить разрастания конфликта, «необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры».

Реагируя на эти высказывания, Зеленский сказал, что не согласен с призывом Трампа остановить боевые действия и потребовал гарантий безопасности. При этом украинский президент оставил без комментариев слова американского лидера о своей готовности к «сделке с России».

Москва, Анастасия Смирнова

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