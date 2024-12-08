Зеленский высказался против идеи Трампа остановить боевые действия

Президент Украины Владимир Зеленский не согласен с призывом избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении боевых действий. При этом глава киевского режима оставил без комментариев высказывание американского лидера о своей готовности к «сделке с России».

«Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию», – отметил Зеленский в телеграм-канале, подчеркнув, что не приемлет мирные соглашения без гарантий безопасности.

Ранее Зеленский заявлял, что под гарантиями мира и безопасности для Украины нужно понимать членство страны в НАТО, против чего категорически выступает Россия.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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