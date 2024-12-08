Трамп заявил, что Киев готов к урегулированию конфликта с Россией

Киев готов заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп после вчерашней встречи с Владимиром Зеленским в Париже. При этом американский лидер призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с РФ] и остановить безумие. <...> Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры», – цитирует слова Трампа ТАСС.

Американский лидер считает, что в переговорном процессе «может помочь Китай».

При этом Трамп добавил, что в противном случае украинский кризис «может перерасти во что-то гораздо большее и сильно худшее».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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