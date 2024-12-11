Избранный президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Париже 7 декабря с главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине и организации переговоров для скорейшего урегулирования конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, три политика, которые общались в течение 35 минут без советников, не обсуждали конкретных деталей какого-либо видения мира, однако Трамп повторил, что «он хочет немедленного прекращения огня и переговоров для скорейшего окончания войны».

Встреча дала некоторые первые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о прекращении конфликта, хотя процесс сопряжен с трудностями, а роль США пока неясна, отмечается в публикации.

В то же время ни Трамп, ни близкие к нему чиновники, занимающиеся вопросами Украины, не стали откровенничать о том, как именно они видят решение конфликта и настаивают на том, что Киев должен получить гарантии безопасности в рамках любого урегулирования. Это создало в Киеве растущее чувство неопределенности, которое усугубляется продолжающимся наступлением российской армии в Донбассе, говорится в статье.

Добавим, что Трамп в интервью журналу Paris Match по итогам поездки во Францию заявил, что видит своей приоритетной задачей урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что в мире много кризисов, но «приоритет – решить проблему Украины с Россией». Он признал, что урегулировать украинский конфликт сложнее, чем кризис в Сирии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский требовал от Трампа на встрече в Париже приглашения Украины в НАТО и настаивал на гарантиях безопасности в переговорах.

По данным агентства, Зеленский сообщил Трампу и Макрону, что Киев может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Под сильной позицией он имел в виду «мощную армию и способность наносить дальние удары». Также глава киевского режима поддержал идею Макрона пригласить западных военных на территорию Украины. По словам Зеленского, это предложение может быть рассмотрено как способ защиты страны после окончания конфликта, но до того, как она сможет присоединиться к военному блоку НАТО.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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