Байден готовится ужесточить санкции против экспорта российской нефти

Администрация президента США Джо Байдена может в ближайшее время ужесточить санкции в отношении экспорта российской нефти, стремясь усилить давление на Москву за несколько недель до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, команда Байдена рассматривает ограничения, которые могут коснуться некоторых видов экспорта российской нефти.

Как отмечают источники, действующий глава американской администрации долго сопротивлялся этому шагу из-за опасений, что он может вызвать скачок цен на энергоносители, особенно в преддверии президентских выборов в США.

Но с падением цен на нефть на фоне глобального переизбытка и растущими опасениями, что избранный президент США Дональд Трамп может попытаться заставить Украину заключить сделку с Россией, администрация Байдена готова к более агрессивным действиям, отметили собеседники агентства.

По данным источников, одним из вариантов более широких санкций США может стать введение ограничений, аналогичных рестрикциям в отношении иранской нефти. В этом случае покупатели российской нефти столкнутся с санкциями со стороны США. Однако, как отмечает агентство, такой шаг был бы сопряжен с риском, учитывая, что крупными покупателями российской сырой нефти являются такие «могущественные страны», как Индия и Китай. Подобные ограничения могут в кратчайшие сроки привести к резкому росту цен на нефть, что приведет к напряженности в мировой экономике.

Кроме того, говорится в статье, администрация президента США рассматривает возможность введения новых санкций против танкерного флота, который Россия использует для транспортировки своей нефти. Новые ограничения в отношении «теневого» флота России могут быть обнародованы в ближайшие недели, заявили источники агентства.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует до конца года ввести санкции против более чем 45 нефтяных танкеров РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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