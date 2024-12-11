Шольц просит Бундестаг подтвердить доверие своему правительству

Канцлер Германии Олаф Шольц направил в Бундестаг заявление с просьбой вынести на голосование 16 декабря вопрос о доверии своему правительству. Если парламент откажет, могут быть проведены досрочные парламентские выборы 23 февраля 2025 года.

Как следует из выступления Шольца на специальном брифинге, если законодатели выразят ему недоверие, канцлер предложит президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг, что откроет путь к досрочным выборам.

Стоит отметить, что Германия переживает острый политический кризис на фоне развала правящей коалиции из-за разногласий по экономическим и политическим вопросам, в том числе о поддержке киевского режима.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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