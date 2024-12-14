США усилят санкции против российской нефти

Вашингтон продолжит ужесточать санкции против экспорта нефти из России с целью сократить ее доходы от продажи углеводородов и укрепить позиции Украины. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, Соединенные Штаты и союзники могут снизить ранее введенный ценовой потолок на российскую нефть в размере 60 долларов.

«Мы не предваряем санкции, но мы всегда смотрим на доходы от нефти, и если мы сможем найти способы еще больше подорвать доходы от нефти в России, это, я думаю, укрепит позиции Украины. Это остается в нашем списке», – сказала Йеллен, пишет Reuters.

По ее словам, Минфин может принять более жесткие меры в отношении российской нефти в течение пяти недель до ее ухода с должности.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уходящая администрация США может в ближайшее время ужесточить санкции в отношении экспорта российской нефти, стремясь усилить давление на Москву за несколько недель до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, одним из вариантов более широких санкций США может стать введение ограничений, аналогичных рестрикциям в отношении иранской нефти. В этом случае покупатели российской нефти столкнутся с санкциями со стороны США. Кроме того, администрация президента США рассматривает возможность введения новых санкций против танкерного флота, который Россия использует для транспортировки своей нефти. Новые ограничения в отношении «теневого» флота России могут быть обнародованы в ближайшие недели, заявили источники агентства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует до конца года ввести санкции против более чем 45 нефтяных танкеров РФ.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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