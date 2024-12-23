Кремль заявил об отсутствии реальных импульсов для встречи Путина и Трампа

На данный момент предпосылок для организации встречи президента России Владимира Путина с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом нет. Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Пока никаких реальных импульсов не было», – сказал пресс-секретарь президент РФ Кремля, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров до инаугурации Трампа, передает ТАСС.

Накануне Дональд Трамп заявил о намерении как можно скорее встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он ожидает личной встречи в ближайшем будущем.

Ранее российский лидер на итоговой пресс-конференции заявлял о готовности к переговорам с Трампом, отмечая при этом, что пока не знает, когда произойдет такая встреча.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube