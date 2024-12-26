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Четверг, 26 декабря 2024, 20:07 мск

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Лукашенко рассчитывает развернуть «пока десяток» ракетных комплексов «Орешник»

Архив. Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в республике будет развернуто не менее десяти современных ракетных комплексов «Орешник». Об этом белорусский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Высшего Евразийского экономического совета.

«Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше», – сказал Лукашенко, слова которого цитируют российские и белорусские информационные агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что российский ракетный комплекс «Орешник» может быть размещен на территории Белоруссии во второй половине 2025 года.

Комплекс «Орешник» был применен ВС РФ впервые 21 ноября по военному заводу в Днепропетровске. Таким образом был нанесен ответный удар на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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