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Россия готова разместить ракеты «Орешник» в Белоруссии

Российский ракетный комплекс «Орешник» может быть размещен на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.

«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как «Орешник» на территории Республики Беларусь возможным», – сказал глава российского государства.

При этом Путин уточнил, что это станет возможным во второй половине 2025 года по мере наращивания серийного выпуска комплексов в России и поступления этих систем на вооружение.

Ранее президент РФ сообщал, что Минобороны РФ и Генштаб выбирают новые цели для поражения на Украине, в числе прочего рассматриваются и центры принятия решений в Киеве. «Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», – говорил глава государства на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Комплекс «Орешник» был применен ВС РФ впервые 21 ноября по военному заводу в Днепропетровске. Таким образом был нанесен ответный удар на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России.

Минск, Светлана Антонова

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