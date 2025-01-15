Россия готовит ответ на санкции США против нефтегазового сектора

Россия прорабатывает ответ на санкции США против нефтяного сектора страны. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ответные меры должны минимизировать последствия рестрикций и отвечать интересам российских компаний.

«Мы тщательно анализируем ситуацию. Конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны прежде всего и наших компаний», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли ответ аналогичным введенным ограничениям, Песков сказал, что «нельзя исключать ничего». «Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны», – подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, 10 января США расширили санкции в отношении нефтегазового сектора России, а также компаний, которые обеспечивают экспорт продукции из РФ. Рестрикции коснулись, в том числе, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» с дочерними компаниями, а также почти 200 танкеров, которые, по мнению Вашингтона, якобы составляют экспортный «теневой флот» РФ.

Песков также прокомментировал планы ЕС ввести санкции против российского алюминия. По его словам, этот шаг может дестабилизировать рынок этого металла. «Рынок в этом сегменте достаточно хрупкий, и подобные решения гипотетически могут привести к дестабилизации этого рынка», – сказал пресс-атташе Кремля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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