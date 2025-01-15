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Среда, 15 января 2025, 08:20 мск

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ЕС собирается запретить поставки алюминия из России

В Брюсселе обсуждают новый пакет антироссийских санкций, в который войдут ограничительные меры в отношении судов, банков, СПГ, а также поставок алюминия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

ЕС в рамках 16-го пакета санкций против России рассматривает возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрета на импорт алюминия. Кроме того, обсуждаются ограничения в отношении российских судов, а также возможность отключить от банковской системы SWIFT еще ряд банков.

Агентство отмечает, что сроки и масштаб санкций в отношении алюминия еще не определены, они могут быть поэтапными. Запрет на импорт российского алюминия уже ввели США и Великобритания. ЕС же запретили только поставки алюминиевой проволоки, фольги и некоторых труб.

Россия ежегодно поставляет в страны Евросоюза алюминия на сумму около 2,3 млрд евро. Тем не менее, за последние несколько лет доля российского металла в общем импорте снизилась с 25% до 8%.

Отмечается, что ЕС рассчитывает ввести новый пакет санкций против России к третьей годовщине конфликта на Украине – 24 февраля.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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