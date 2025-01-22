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Среда, 22 января 2025, 20:02 мск

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Шольц считает Трампа «вызовом» для Европы

Фото: пресс-служба Кремля, архив

Канцлер Германии Олаф Шольц считает нового президента США Дональда Трампа «вызовом» для Европы. Об этом немецкий руководитель заявил в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«С этой недели нам предстоит иметь дело с новой администрацией в США. Как уже стало понятно, президент Трамп станет... вызовом», – сказал Шольц, сделав паузу перед словом «вызов», передает РИА «Новости».

Канцлер также отметил, что Европе придется внимательно изучать принимаемые Трампом решения, несмотря на долголетнее партнерство ЕС и США.

Париж, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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