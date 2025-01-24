Иноагентам хотят полностью запретить заниматься просвещением и образованием

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ на заседании 28 января рассмотрит пакет законопроектов о новых ограничениях для иноагентов. Об этом сообщил руководитель комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в тг-канале.

На заседании планируется утвердить пакет законопроектов, которые предусматривают среди прочего введение полного запрета иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность. Кроме того, иноагентам могут запретить получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций.

Также планируется ввести административную ответственность за маркировку материалов иноагентов с несоблюдением утвержденной формы. Помимо этого, депутаты предлагают заочно привлекать иноагентов к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности и усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иноагентов.

«Для лиц и организаций, которые пытаются «просвещать» и «образовывать» нашу молодежь в интересах противника, сеять национальную рознь, искажать историю, призывать к расчленению России, не должно остаться никаких шансов реализовать их планы», – заявил Пискарев.

Напомним, в начале января Пискарев сообщал, что депутаты Госдумы завершают работу над пакетом законопроектов, которые направлены «на противодействие деструктиву со стороны иноагентов и других антироссийских сил». По его словам, несмотря на успехи России в СВО, страны Запада делают расчет на экономическую изоляцию России, усиление информационно-пропагандистских акций и работу с оппозицией.

Ранее, в декабре Госдума утвердила законопроект о введении специальных счетов для доходов иноагентов. Закон предполагает зачисление на специальный рублевый счет доходов иноагентов от творческой деятельности, использования изобретений и товарных знаков, доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств. Кроме того, на спецсчет будут зачисляться проценты по вкладам, дивиденды и доходы от долевого участия в организациях. Распоряжаться денежными средствами будет возможно только после отмены статуса иноагента.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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