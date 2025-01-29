Москва продолжит консультации с Дамаском по военным базам и управлении портом Тартус

Россия и Сирия договорились продолжить консультации о российских военных базах и об управлении портом Тартус. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов после переговоров с главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа, которые прошли во вторник, 28 января. Он отметил, что изменений в российском присутствии в Сирии на данный момент нет.

«Пока ничего не меняется (в отношении российских баз – прим. ред.). Этот вопрос требует дополнительных переговоров. Мы условились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества», – сказал Богданов (цитата по ТАСС).

Дипломат также отметил, что российская сторона выразила признательность новым сирийским властям за то, что российские граждане и объекты РФ «не пострадали в результате событий последних недель» и выразила надежду, что «такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии».

По словам Богданова, вопрос о соглашении об управлении портом в Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ, имеет чисто технический характер, связанный с работой российской компании. «Думаю, можно найти какие-то взаимоприемлемые варианты решения вопросов», – сказал замглавы МИД РФ.

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской стороной в 2019 году.

Богданов заявил, что переговоры в Дамаске продолжались около трех часов и прошли конструктивно. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему поддерживает территориальную целостность и суверенитет Сирии. «То, что Сирия переживала последние годы, и то, что произошла смена руководства в таком драматическом ключе, не меняет наших оценок и нашей готовности помогать в стабилизации обстановки для нахождения адекватных решений общественно-политических, социально-экономических проблем», – отметил дипломат.

В ходе переговоров российская делегация заявила о необходимости решать проблемные вопросы в республике через инклюзивный диалог с участием всех политических сил и этноконфессиональных групп.

Замминистра уточнил, что на встрече также обсуждались вопросы торгово-экономических связей. «С помощью еще СССР и РФ в Сирии были созданы важные объекты инфраструктуры, особенно гидроэнергетические объекты, наша помощь была и в обеспечении энергоносителями, удобрениями, зерном, продовольствием. Все это делалось, и есть наша готовность продолжать, в соответствии с договоренностями уже с новыми властями Сирии. Мы настроены выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с Сирией», – подчеркнул Богданов.

Переговоры с российской делегацией прокомментировала новая сирийская администрация. Там заявили, что стороны обсудили вопросы «восстановления отношений» Дамаска и Москвы. «Российская сторона подтвердила свою поддержку позитивным изменениям, происходящим в настоящее время в Сирии. На переговорах обсуждалась роль России в восстановлении отношений с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации и содействие реконструкции», – говорится в заявлении сирийских властей. В документе подчеркивается, что «восстановление отношений должно учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».

Сирийская сторона при этом подчеркнула, что будет взаимодействовать «со всеми заинтересованными сторонами для построения будущего Сирии, основанного на справедливости, достоинстве и суверенитете».

В декабре 2024 года президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией, взявшей под контроль территорию арабской республики, сообщало российское внешнеполитическое ведомство.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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