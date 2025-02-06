В Госдуме заявили, что подготовка переговоров Путина и Трампа находится «в продвинутой стадии»

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в ближайшее время. По его словам, подготовка переговоров двух лидеров «находится в продвинутой стадии».

«Февраль или март, не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро», – сказал Слуцкий журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Политик оценил вероятность контактов президентов двух стран как «стопроцентную», но такая встреча, по его словам, требует серьезной подготовки.

«Эти контакты должны быть правильным образом выстроены… Работа требует серьезной подготовки, которая, не выдам тайны, сегодня находится в продвинутой стадии», – отметил Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

«В ближайшее время, думаю, у нас будет с вами конкретная информация о встрече, и выражу надежду на то, что эта встреча будет с конструктивными последствиями для самых животрепещущих, актуальных вопросов сегодняшней мировой политики. Это Украина, Ближний Восток и в целом вопросы мировой политики и международных отношений в ближайшем будущем. Уверен, что это будет знаковая встреча, она не пройдет впустую», – заключил парламентарий.

Накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты с американской администрацией по урегулированию украинского конфликта ведутся по линии отдельных ведомств и, они интенсифицировались в последнее время.

Днем ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон проводит «очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине» с Москвой и Киевом. При этом Трамп не уточнил, кто именно принимает участие в этих переговорах.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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