Медведев предложил рецепт для очищения мозгов в Киеве после слов Зеленского об обмене территориями

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал чушью заявления Владимира Зеленского о намерении обменять часть Курской области, удерживаемой ВСУ, на бывшие украинские территории. По его словам, для нелегитимных представителей киевского режима, говорящих про обмен территориями, единственный способ исцелиться – это вновь почувствовать себя русскими.

Медведев отметил, что иногда концепция «мира через силу» и вправду работает, особенно когда демонстрируется реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. В качестве примера он привел удары российских ракет и беспилотников по целям в Киеве, нанесенные прошедшей ночью.

Однако, такие действия, по мнению политика, «не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями».

«Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США», – написал Медведев в своем тг-канале.

Накануне Зеленский в интервью британской The Guardian заявил, что рассчитывает обменять часть Курской области, оккупированной ВСУ, на украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров. Он не уточнил, какую именно территорию попросит взамен.

На это высказывание последовала жесткая реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она заявила, что украинских боевиков в Курской области «ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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