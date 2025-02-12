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США освободят россиянина Александра Винника

Гражданин РФ Александр Винник, который содержится под стражей в США по обвинению в отмывании денег, в ближайшее время будет освобожден и отправлен в Россию. Об этом сообщил его французский адвокат Фредерик Бело.

«Александр Винник будет отправлен в Россию после освобождения американца Марка Фогеля», – сказал юрист в комментарии РИА «Новости».

Адвокат уточнил, что прошлым лето посетил Винника в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии. «Он был в очень плохой форме. Я встречался со многими людьми в Соединенных Штатах, чтобы лоббировать его включение в следующую сделку (по обмену заключенными). Я встретил адвокатов Марка Фогеля, которые мне очень помогли. Это настоящее облегчение для моего клиента и его семьи», – рассказал Бело.

Как сообщал «Новый День», Винник был задержан в Греции по запросу США 25 июля 2017 года. По данным американских спецслужб, гражданин России стоял во главе преступной организации, которая якобы владеет «одним из самых крупных в мире сайтов по киберпреступлениям». В частности, Винника обвиняли в отмывании $4 млрд через биткоин-транзакции.

Напомним, накануне Россия освободила и передала Вашингтону бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, осужденного на 14 лет за контрабанду наркотиков.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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