Среда, 4 октября 2017, 12:18 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Греция намерена выдать США обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой россиянина

Греция намерена выдать США обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой россиянина
Фото: Reuters

Суд в Салониках удовлетворил запрос американских властей об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника, которого обвиняют в махинациях с биткоинами на сумму до 4 млрд долларов. Россиянин не признает себя виновным в преступлении, его защита считает, что решение греческих судей носит политический характер.

38-летний Винник был задержан в Греции по запросу США 25 июля. По данным американских спецслужб, гражданин России стоял во главе преступной организации, которая владеет «одним из самых крупных в мире сайтов по киберпреступлениям». В частности, Винник обвиняют в отмывании 4 млрд долларов через биткоин-транзакции.

По словам самого задержанного, обвинения не имеют к нему никакого отношения, он лишь выступал в качестве независимого технического эксперта своего клиента, и не является ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером, передает РИА «Новости».

У адвокатов Винника есть сутки, чтобы обжаловать решение об экстрадиции в США, где россиянину грозит 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Стоит отметить, что в конце сентября Останкинский суд Москвы сообщил о заочном аресте Винника. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В свою очередь защитники задержанного уверены, что выдача не состоится. «Решение будет апеллированно и не вступит в силу, а параллельно начнется рассмотрение российского запроса о выдаче, и начнется так называемая процедура конкуренции запросов. И соответственное решение очевидно носит политический характер – чей запрос для Греции более весомый», – пояснил адвокат.

Он добавил, что апелляция была направлена в Верховный суд Афин – Ареопаг. Предположительно, дело россиянина будет рассмотрено через 15-20 дней.

Салоники, Служба информации РИА «Новый День»

Салоники. Другие новости 04.10.17

По результатам деятельности бывшего главы «Крымэнерго» будет проведено расследование. / На жестком диске подозреваемого в гибели журналистки изобретателя нашли видео с пытками. / Директор Ялтинского порта ответит за уничтоженный телефон туриста.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Греции по запросу США задержали подозреваемого в отмывании $4 млрд россиянина

Метки / Европа

Каталония: перспективы испанской Украины

Уже скоро: власти Каталонии сообщили, когда объявят об отделении от Испании

Испания «разогрела» Brexit-эффект

Брюссель испугался «сепаратистской лихорадки»

Еврокомиссия поддержала Мадрид и выступила против каталонского референдума

Каталония vs Мадрид: конфликт перерос в «позиционную войну»

Одна из старейших авиакомпаний Британии потерпела крах: пострадали 300 тысяч человек

Погромы на референдуме в Каталонии: России бы такое не простили
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Северо-Запад /

В Санкт-Петербурге при домашних родах умерли двойняшки

Дальний Восток /

Главу сахалинского рыбокомбината обвинили в многомиллионных махинациях

Крым /

По результатам деятельности бывшего главы «Крымэнерго» будет проведено расследование

В мире /

На жестком диске подозреваемого в гибели журналистки изобретателя нашли видео с пытками

Крым /

Директор Ялтинского порта ответит за уничтоженный телефон туриста

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости