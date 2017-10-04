Греция намерена выдать США обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой россиянина

Суд в Салониках удовлетворил запрос американских властей об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника, которого обвиняют в махинациях с биткоинами на сумму до 4 млрд долларов. Россиянин не признает себя виновным в преступлении, его защита считает, что решение греческих судей носит политический характер.

38-летний Винник был задержан в Греции по запросу США 25 июля. По данным американских спецслужб, гражданин России стоял во главе преступной организации, которая владеет «одним из самых крупных в мире сайтов по киберпреступлениям». В частности, Винник обвиняют в отмывании 4 млрд долларов через биткоин-транзакции.

По словам самого задержанного, обвинения не имеют к нему никакого отношения, он лишь выступал в качестве независимого технического эксперта своего клиента, и не является ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером, передает РИА «Новости».

У адвокатов Винника есть сутки, чтобы обжаловать решение об экстрадиции в США, где россиянину грозит 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Стоит отметить, что в конце сентября Останкинский суд Москвы сообщил о заочном аресте Винника. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В свою очередь защитники задержанного уверены, что выдача не состоится. «Решение будет апеллированно и не вступит в силу, а параллельно начнется рассмотрение российского запроса о выдаче, и начнется так называемая процедура конкуренции запросов. И соответственное решение очевидно носит политический характер – чей запрос для Греции более весомый», – пояснил адвокат.

Он добавил, что апелляция была направлена в Верховный суд Афин – Ареопаг. Предположительно, дело россиянина будет рассмотрено через 15-20 дней.

Салоники, Служба информации РИА «Новый День»

Салоники. Другие новости 04.10.17

По результатам деятельности бывшего главы «Крымэнерго» будет проведено расследование. / На жестком диске подозреваемого в гибели журналистки изобретателя нашли видео с пытками. / Директор Ялтинского порта ответит за уничтоженный телефон туриста. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»