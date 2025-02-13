«Все было логично»: раскрыты причины, по которым ЕС не предупредили о разговоре Трампа с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков назвал три причины, по которым Вашингтон не уведомил своих европейских союзников о переговорах президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее западные СМИ сообщили, что в Брюсселе были ошеломлены телефонным звонком Трампа президенту РФ и тем, что американская администрация заранее их не предупредила о переговорах лидеров двух стран.

«Во-первых, это было бы не просто бессмысленно, а контрпродуктивно. Единственным следствием этого была бы чудовищная истерика и попытки сорвать переговоры», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор указал, что страны ЕС не имеют никакого отношения к переговорам США и России. «Безопасность союзников США – Британии или любой другой стран НАТО не находится под угрозой, напротив, это они постоянно угрожают России и поставляют оружие Украине», – заметил Пушков.

«Наконец, зачем уведомлять о переговорах тех, кто заранее против всяких переговоров и одержим маниакальной идеей нанести поражение России, хотя давно ясно, что это невозможно. В Вашингтоне это понимают. Так что все было логично», – заключил сенатор.

Накануне Трамп и Путин провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого договорились о личной встрече и немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Президент США отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе главу киевского режима Владимира Зеленского. Трамп допустил, что его первая встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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