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Понедельник, 17 февраля 2025, 09:19 мск

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Высший суд Евросоюза обсудил формулу снятия санкций с российских бизнесменов

В Высшем суде Евросоюза состоялись открытые слушания по апелляциям пяти российских бизнесменов, включенных в санкционный список ЕС. Это первая попытка сформулировать критерий «ухода из экономики». По словам юристов, ЕС изобретает новые причины объяснить санкции и избежать обжалований.

На заседании присутствовали все 15 судей Большой палаты. Россияне пытались обжаловать решение нижестоящей инстанции (Суд общей юрисдикции) о сохранении их в санкционном списке ЕС, передает РБК. Ключевой вопрос, который обсуждался, – что должны сделать российские бизнесмены, чтобы Совет ЕС мог снять с них санкции.

Предпринимателям предложили изменить свою деятельность так, чтобы перестать формально соответствовать критерию внесения в список, а именно, перестать быть «ведущим бизнесменом в России». То есть попросту «выйти из российской экономики», реально продать доли в российских компаниях, не инвестируя при этом в другие российские бизнесы. Такие примеры есть, сообщил представитель Совета ЕС.

При этом, поскольку всегда есть риск обхода санкций, такой выход должен быть «подлинным и полным». Подлинность означает, что лицо не просто номинально покинуло свой пост в компании или передало свои акции третьим лицам, а реально утратило контроль. Доказательство реальности выхода из российской экономики лежит на самом бизнесмене, подчеркнули в Совете ЕС.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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