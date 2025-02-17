Россия частично сохранит военное присутствие в Сирии – Bloomberg

Россия близка к заключению соглашения с новым сирийскими властями, которое позволит ей частично сохранить военное присутствие в стране. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

«Один из источников сообщил, что Россия надеется сохранить военно-морскую и военно-воздушную базы, которые она использовала в Сирии» до свержения власти Башара Асада в арабской республике в декабре 2024 года, говорится в публикации. Речь идет о военных базах в Тартусе и Хмеймиме.

По словам неназванных собеседников агентства, Москва могла бы помочь в борьбе с «Исламским государством» (признано террористической организацией и запрещено в России), которое действует на востоке Сирии, взамен на сохранение вышеперечисленных российских военных объектов в стране.

Продолжающееся военное присутствие России в Сирии также может помочь сирийским лидерам сбалансировать растущее влияние Турции в стране, сказал один из источников.

Ранее глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что российские военные базы останутся в Сирии при условии, что они принесут выгоду республике. При этом он отметил, что отношение Москвы к новому сирийскому правительству «значительно улучшилось», указав, что «в политике не бывает постоянных врагов». Сейчас Дамаск оценивает требования России, добавил Абу Касра.

На прошлой неделе состоялся первый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и временного президента Сирии Ахмед аль-Шараа. В ходе переговоров российский лидер поддержал «единство, суверенитет и территориальную целостность» Сирии и подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание гуманитарной помощи ее жителям.

Напомним, замглавы МИД РФ Михаил Богданов по итогам переговоров с новыми властями в Дамаске, которые состоялись 28 января, сообщил, что Россия и Сирия договорились продолжить консультации о российских военных базах и об управлении портом Тартус. По его словам, изменений в российском присутствии в Сирии на данный момент нет.

В Сирии находятся две российские базы – пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим в Латакии.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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