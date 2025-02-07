Власти Сирии раскрыли, при каком условии останутся военные базы России

Российские военные базы останутся в Сирии при условии, что они принесут выгоду республике. Об этом заявил глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post.

На вопрос, разрешат ли новые сирийские власти России сохранить свои военные объекты, Абу Касра ответил: «Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да».

При этом он отметил, что отношение Москвы к новому сирийскому правительству «значительно улучшилось», указав, что «в политике не бывает постоянных врагов». Сейчас Дамаск оценивает требования России, добавил Абу Касра.

Министр обороны Сирии отказался подтвердить, просил ли временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа выдачи свергнутого сирийского лидера Басара Асада, когда встречался с российской делегацией в конце января. Но вопрос привлечения Асада к ответственности был поднят во время встречи, сказал он.

«Когда Асад решил отправиться в Россию, он думал, что нам невозможно достичь соглашения» с российской стороной, сказал Абу Касра. «Возможно, отношения с ними (с Россией – прим. ред.) будут восстановлены таким образом, чтобы это в первую очередь отвечало интересам Сирии, а потом их интересам», – добавил он.

Напомним, замглавы МИД РФ Михаил Богданов по итогам переговоров с новыми властями в Дамаске, которые состоялись 28 января, сообщил, что Россия и Сирия договорились продолжить консультации о российских военных базах и об управлении портом Тартус. По его словам, изменений в российском присутствии в Сирии на данный момент нет.

Новая сирийская администрация, комментируя переговоры с российской делегацией, заявила, что стороны обсудили вопросы «восстановления отношений» Дамаска и Москвы. Из заявления Дамаска следует, что новые власти арабской республики хотят, чтобы Россия признала ошибки и выплатила компенсации «для восстановления доверия».

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин сообщал, что Москва предложила использовать российские военные базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

В Сирии находятся две российские базы – пункт материально технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим в Латакии.

Дамаск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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