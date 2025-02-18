Госдума ратифицировала договор с Минском о гарантиях безопасности и условиях применения ядерного оружия

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник ратифицировали договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, в котором оговаривается возможность применения российского ядерного оружия.

Документ был внесен президентом РФ Владимиром Путина в нижнюю палату российского парламента 5 февраля. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали данный договор в декабре 2024 года в Минске.

В соглашении прописаны обязательства сторон по защите суверенитета и конституционного строя России и Белоруссии, а также обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства.

Согласно документу, Москва и Минск будут рассматривать вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против объединения в целом. Кроме того, российское ядерное оружие может быть применено в ответ на использование против РФ или Белоруссии, в том числе, обычного оружия, создающего критическую угрозу территориальной целостности государств и их суверенитету. В то же время в целях предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут размещаться военные объекты и военные подразделения РФ.

Из соглашения следует, что договор о гарантиях безопасности заключен на десять лет с автоматическим продлением.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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