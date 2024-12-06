Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В соглашении речь идет, в том числе, о взаимных обязательствах по обороне, защите суверенитета и конституционного строя России и Белоруссии, а также по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства.

Как пояснил глава российского государства, для решения этих задач могут использоваться все имеющиеся силы и средства. В том числе речь идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Белоруссии.

Минск, Светлана Антонова

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