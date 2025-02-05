Путин внес в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности и условиях применения ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму для ратификации договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, в котором оговаривается возможности применения российского ядерного оружия. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно соглашению, отношения России и Белоруссия в рамках Союзного государства не направлены против других государств. При этом Москва и Минск рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против объединения в целом.

Также с статье 6 документа оговаривается, что российское ядерное оружие может быть применено в ответ на использование против РФ или Белоруссии, в том числе, обычного оружия, создающего критическую угрозу территориальной целостности государств и их суверенитету. В то же время в целях предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут размещаться военные объекты и военные подразделения РФ.

Из соглашения следует, что договор о гарантиях безопасности заключен на десять лет с автоматическим продлением.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали это соглашение в декабре 2024 года в Минске.



Москва, Светлана Антонова

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