ЕС одобрил 16-й пакет антироссийских санкций

Представители 27 стран – членов Евросоюза в среду согласовали 16-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатов ЕС.

Новые рестрикции включают запрет импорта первичного алюминия. Кроме того, по данным агентства, под санкции попадут 73 судна, которые якобы входят в «теневой флот» РФ, используемый для перевозки российских энергоресурсов в обход ограничений.

Помимо этого, в новый санкционный пакет войдут 13 банков и еще «больше физических лиц и компаний», информирует британская The Financial Times со ссылкой на источники. Вместе с тем, по ее сведениям, планируется ввести поэтапный запрет на импорт определенных видов алюминиевой продукции из России.

В Брюсселе рассчитывают принять новый пакет санкций против России 22 февраля.

Накануне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не намерен отменять санкции против России, если это сделает Вашингтон, и будет проводить независимую санкционную политику в отношении России. В свою очередь, глава Госдепартамента Марк Рубио отметил, что США отменят часть антироссийских санкций после урегулирования украинского конфликта.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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