В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа в феврале

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков не исключил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти до конца февраля.

«Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое... Может быть, а может и не быть», – сказал Песков (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос, могут ли переговоры лидеров двух стран состояться в феврале. «Там потребуется определенная подготовка и по линии МИД», – добавил он.

«Сейчас главная задача, о чем вчера шла речь [на переговорах делегаций РФ и США в Саудовской Аравии], это тема, связанная сначала с реанимацией, потом с реставрацией двусторонних отношений, которым целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США и которые сейчас находятся в плачевном состоянии», – подчеркнул Песков.

По его словам, «для того, чтобы провести, образно говоря, реанимационные мероприятия, дипломаты начнут работать в свете той договоренности, которую вчера Лавров достиг с Рубио».

Ранее Трамп не исключил, что может провести встречу с Путиным в феврале. Агентство Bloomberg сообщало, что саммит на высшем уровне РФ и США может пройти до конца февраля.

Напомним, российско-американские переговоры в Эр-Рияде длились более четырех часов. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Россию на встрече представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На переговорах обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений, заявил МИД РФ. Стороны подтвердили обоюдный настрой на урегулирование украинского конфликта, отметили в ведомстве. Там также обратили внимание, что достигнуто договоренность возобновить каналы коммуникации по другим международным проблемам. Также подтверждена заинтересованность в продолжении совместной работы по подготовке встречи российского и американского президентов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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