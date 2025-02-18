Москва и Вашингтон подтвердили настрой на урегулирование конфликта на Украине – МИД РФ

В ходе переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде подтвержден обоюдный настрой на урегулирование украинского конфликта. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России.

«С российской стороны подчеркнута необходимость устранения его первопричин, создания условий для прочного и долгосрочного мира, обеспечения безопасности и законных интересов всех стран региона. Достигнута договоренность продолжить совместную работу на этом направлении по линии спецпредставителей, которые будут определены в ближайшее время», – уточнил МИД.

В ведомстве также обратили внимание, что стороны согласились возобновить каналы коммуникации по другим международным проблемам с учетом особой ответственности России и США в вопросах мира и безопасности как ядерных держав и постоянных членов СБ ООН. Также подтверждена заинтересованность в продолжении совместной работы по подготовке встречи российского и американского президентов.

«Обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений. Стороны условились о скорейшем назначении послов и начале консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по устранению ограничений на деятельность диппредставительств двух стран. Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес», – отмечается в сообщении российского МИДа.

Москва, Светлана Антонова

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